"E festa si farà", domenica i tifosi scorteranno lo Spezia fino al Picco

La Spezia - Sarà di nuovo festa domenica per i tifosi dello Spezia che si daranno nuovamente appuntamento nei pressi dell'Nh Hotel per scortare la squadra fino al Picco dove alle 20.45 gli aquilotti chiuderanno la stagione contro la Roma. Una mobilitazione che stavolta non avrà l'ansia del risultato perché con la salvezza già in tasca ci sarà spazio solo per i festeggiamenti di una cavalcata che sabato scorso si è conclusa con il risultato sperato. La Curva Ferrovia invita quindi la città a presentersi alle 18.30 su Viale Italia in scooter, o all'incrocio fra viale Garibaldi/viale Fieschi per chi si muoverà a piedi, per poi proseguire fino allo stadio e seguire la partita dal Montetto con bandiere, cori e l'amore di sempre.