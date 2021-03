"Da Visci a Peri, allo Spezia una famiglia di bravi professionisti"

La Spezia - "Qui ho trovato professionalità altissime: Pierfrancesco Visci, che viene dall'Inter e aveva già lavorato qui. E poi Gianluca Parenti, Manuel Pasquini, Luca Maggiani, Nicolò Peri e potrei continuare". Quello che si vede in campo è anche quello che si costruisce negli uffici. Lo si sente dire spesso dagli uomini di calcio e azienda. E lo Spezia Calcio ha un meccanismo oliato nel rettangolo verde che è specchio di quello del Ferdeghini. Se n'è accorto subito Mauro Meluso quando è arrivato. "C'è un gruppo di lavoro molto affiatato, c'è sintonia anche sul piano umano. Lo Spezia oggi è una famiglia allargata e sono molto contento di questo. Per me è prioritario avere anche un rapporto umano sul lavoro. Se a questo aggiungi gente che sa fare bene il proprio mestiere, tutto il club ne trae vantaggio".