"Borgate e Comune vogliono il Palio del Golfo"

La Spezia - Un altro anno senza Palio del Golfo sarebbe un colpo troppo duro per tutti. E c'è un gran lavoro nel Comitato delle borgate per fare in modo che le gare, di tutte e tre le categorie, possano essere disputate la prima domenica di agosto.

Sono sfumate le possibilità di gareggiare per i trofei di Natale e San Giuseppe, a causa della pandemia, ed è seguito l'avvicendamento con il nuovo assessore Maria Grazia Frijia con il quale è già partito un serio confronto.

E' dunque ferma intenzione arrivare ad una soluzione che "salvi" il giorno più atteso dell'anno. La gara, trattandosi di un evento di interesse nazionale, potrebbe disputarsi.

Per il Comitato delle borgate parla il presidente Massimo Gianello: "Non esiste un altro anno senza Palio, ci siamo già confrontati con il nuovo assessore e siamo sulla stessa lunghezza d'onda. La nostra intenzione è quella di far disputare le gare".



"Entro giugno riusciremo a capire se il progetto andrà in porto - ha aggiunto Gianello - sul tavolo al momento ci sono varie ipotesi. Abbiamo pensato a un sistema 'stadio' dove saranno presenti solo le tribune, garantendo il distanziamento dovuto. E non escludiamo l'ipotesi del numero chiuso".



Si lavora e si ricorda cosa accadde nel 2020: venne fatta una cerimonia per il Palio, una commemorazione ai caduti in mare e dedicata alle gare. A gettare la corona era stato l'equipaggio del Cadimare, vincitore dell'edizione 2019. Immancabile in Passeggiata Morin la presenza dello starter Azelio Sommovigo che dette il via ad una simbolica partenza sempre del Cadimare, unico equipaggio in acqua.



La commemorazione del palio per la mancata edizione del 2020