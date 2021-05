"Aquilotto reale", il riconoscimento va a Matteo Ricci. Seguono Nzola e Vignali

La Spezia - E' Matteo Ricci ad aggiudicarsi il titolo di "Aquilotto reale" per la stagione 2020-2021, grazie alle sette affermazioni ottenute in un campionato che lo ha visto tra i protagonisti assoluti della formazione guidata da Vincenzo Italiano, conclusa con una storica salvezza in Serie A.



Alla fine il centrocampista romano, che in stagione ha ottenuto anche la prima convocazione in maglia Azzurra, è riuscito a staccare tutti i compagni nella corsa al titolo, battento con 7 vittorie personali la concorrenza agguerrita di Mbala Nzola, secondo con 4 affermazioni, mentre a chiudere il podio ecco Luca Vignali, con tre successi.



Metrononomo preciso e puntuale, nonchè infaticabile corridore, anche nella massima serie il numero 8 aquilotto ha dimostrato tutta la propria classe, entrando sempre più nel cuore dei tifosi spezzini, come dimostrano i numerosi attestati di stima arrivati nel corso del campionato e le sette affermazioni personali nel 10° anno del concorso volto a premiare il miglior calciatore della stagione.



E' dunque Matteo Ricci ad aggiudicarsi il titolo di Aquilotto Reale SPIGAS CLIENTI della stagione 2020-2021, succedendo nell'albo d'oro a Lorenzo Lollo, Marco Sansovini, Felipe Seymour, Andrea Catellani, Leandro Chichizola, Pablo Granoche, Giuseppe Mastinu, Tommaso Augello e Paolo Bartolomei.



Di seguito la classifica finale che ha consegnato il titolo di Aquilotto Reale 2020-2021:



7 Affermazioni: Ricci



4 Affermazioni: Nzola



3 Affermazioni: Vignali



2 Affermazioni: Bastoni, Erlic, Galabinov, Leo Sena, Maggiore, Provedel, Saponara, Verde



1 Affermazioni: Agudelo, Farias, Gyasi, Pobega, Piccoli, Terzi, Zoet



(fonte: acspezia.com)