"Abbiamo voglia di fare meglio dello scorso anno"

La Spezia - Thiago Motta e lo Spezia: c’erano tutti gli ingredienti per rivedere Kevin Agudelo in maglia bianca. "Non è stata una scelta difficile in effetti. Sono successe tante cose in estate, ma io ho sempre voluto tornare e ci ho creduto fino all’ultimo secondo. Ringrazio dio che ha reso questo possibile, Gabriele Giuffrida e Luca Guglielmo che hanno fatto un grande lavoro per riportarmi qui”.

Al Genoa, Motta fu il primo a valorizzarlo. "La sua idea di gioco mi è subito piaciuta. Vuole tenere il pallone e usarla bene in attacco, ma ci chiede anche di difendere come gruppo. Devi essere unito. Da parte di tutti siamo tesi ad esprimerci al meglio, c’è un’atmosfera che mi ha veramente impressionato".



Con le prestazioni dello scorso campionato arrivò vicino alla nazionale colombiana. "Per me sarebbe bellissimo essere convocato nella mia nazionale e ci sto lavorando. Ma oggi penso solo a fare il massimo per lo Spezia. Facendo tutto per bene, potrebbe arrivare anche il mio momento per la Colombia. Ad oggi non ho contatti con nessuno della nazionale".

Con Motta faceva il centrocampista: forse sarà un nuovo Agudelo. "Italiano mi vedeva in attacco, io penso di poter dare il mio contributo sia sull’esterno che da mezzala. Chiaramente mi metto a disposizione del mister Motta. Io penso di poter dare tanto sia in attacco che in difesa”. Sull’addio di Italiano: “Sono cose che possono succedere in ogni posto nel calcio". I compagni lo hanno accolto con gioia. "E’ un gruppo sano, tutti hanno voglia di fare anche più dell’anno scorso e questo mi fa sentire ancora più carico".



Fu l’uomo che cappottò il Milan in quel 2-0 che ha fatto storia da queste parti. "Anche l’anno scorso sembrava impossibile prendere punti dalle grandi, eppure ci siamo riusciti. Ma intanto conosciamoci tra compagni, impariamo a fidarci l’un l’altro e poi questo si vedrà sul campo. Secondo me possiamo comunque toglierci della belle soddisfazioni". Che sofferenza quell’ultimo giorno di mercato: "Speravo di venire da settimane e aspettavo solo che Genoa e Spezia trovassero un accordo".



Andrea Bonatti