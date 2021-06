"A Spezia solo uomini veri", il messaggio dei tifosi dietro la Ferrovia

La Spezia - Un messaggio per tutti, a partire dai calciatori attualmente in rosa per continuare con quelli che, via via, arriveranno e indosseranno la maglia bianca. "A Spezia solo uomini veri", spry nero su drappo bianco, senza giri di parole ed estetismi. Qualche tifoso ha pensato bene di chiarire subito quelli che dovranno essere i valori a partire dalla giornata di domani, che, con la presentazione del nuovo diesse Riccardo Pecini, apre il nuovo corso dello Spezia. La scottatura Italiano ha creato un'abrasione di terzo livello nel cuore dei supporters bianchi che adesso non vogliono più annusare situazioni in bilico, giocatori scontenti o comunque non convinti di voler rimanere.