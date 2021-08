"A Cagliari con grande fiducia, e niente alibi"

La Spezia - “Ho buone sensazioni, vedendo quello che abbiamo fatto questa settimana. Sarà una partita difficile, come tutte, e la affronteremo con grande fiducia e voglia di fare bene”. Mister Thiago Motta pronto alla prima di campionato sulla panchina dello Spezia, impegnato domani alle 18.30 a Cagliari. “Loro sono una buona squadra – commenta il mister -, l'anno scorso si sono salvati bene. Mi aspetto che attacchino e giochino per vincere. Noi faremo la stessa cosa”. La stessa cosa, partendo dal 3-4-3 con cui abbiamo visto schierate le Aquile? “Valuterò a seconda di quello che possiamo fare noi e gli avversari. In funzione di ciò farò le scelte per la miglior disposizione dei giocatori in campo”.



E niente alibi, ad esempio la rosa al momento non profondissima: “Essere in pochi non sarà mai un alibi e non mi sentirete mai trovare delle scuse, soprattutto prima di una partita. Siamo come siamo, siamo forti, e affronteremo il Cagliari come dobbiamo affrontare una partita di Serie A, giocando con fiducia, cercando di fare quanto visto in settimana per portare a casa un buon risultato”. E niente alibi nemmeno sul fronte temperature: “Il caldo un problema? Non vedo perché, quando è caldo è caldo, quando è freddo è freddo. I giocatori stanno bene fisicamente, lo hanno dimostrato in partita e in settimana. Il caldo è un'altra cosa che non può essere un alibi per un giocatore che difende i colori di una squadra come lo Spezia”.