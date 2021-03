Viviani: "Abbassare canoni demaniali marittimi, produrremo un emendamento"

La Spezia - "Riportare i canoni demaniali marittimi ad un costo ragionevole. Presenteremo nelle prossime ore un emendamento al Decreto Sostegni per cancellare l'aumento scriteriato deciso dal decreto Agosto voluto dal precedente governo. Un'autentica follia che ha messo ancor più in ginocchio centinaia di aziende impegnate in tutto il settore: dalla pesca all’acquacoltura fino ai trasporti marittimi e al mondo dell'associazionismo. Sin dall'inizio la Lega denuncia questa decisione vergognosa, che ha portato ad un rincaro del 700 per cento. Siamo rimasti inascoltati e questo è il risultato. Assieme ad altre forze parlamentari stiamo lavorando affinché su questo obiettivo si trovi la più ampia convergenza possibile". Così il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in commissione Agricoltura della Camera e responsabile del dipartimento Pesca del partito.