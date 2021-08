Vicenda Oss, Eretta e Ivani (Lega): "Pronti al confronto con le parti sociali"

La Spezia - "A seguito dell’esclusione di 120 dipendenti della Coopservice dal concorso per Oss indetto dall’Asl5, ribadiamo il massimo impegno della Lega a lavorare per trovare una soluzione ad una problematica importante che vede coinvolte molte famiglie. L’impegno della Lega e dei suoi esponenti non è mai mancato, e non abbiamo intenzione di sottrarci al confronto e al dovere nel momento più difficile. Serve unità d’intenti con le parti sociali e con le altre forze politiche.

Adesso, si evitino le divisioni e si trovi la sintesi per garantire un futuro a 120 famiglie che chiedono risposte. Siamo pronti a sederci al tavolo con i sindacati, fin da subito, per lavorare tutti assieme in modo concreto". Si sono espressi così Costantino Eretta, vicesindaco di Sarzana e assessore al welfare della città, e Filippo Ivani, assessore alla sicurezza e alla sanità della città della Spezia, commentando i risultati della prova teorica del concorso per Oss indetto dall’Asl5, da cui

sono stati esclusi 120 dipendenti della Coopservice.