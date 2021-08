Vicci, Raffaelli (Pd): "Manutenzione e rifiuti, intervenire prima possibile"

"Sia per i residenti, sia per l'immagine della città agli occhi dei turisti, viste le tante strutture ricettive del quartiere".

La Spezia - Manutenzione e servizi di raccolta rifiuti Quartiere dei Vicci: questo il tema dell'interpellanza presentata dal consigliere comunale Marco Raffaelli, capogruppo del Partito democratico. “I cittadini, residenti nella zona dei Vicci, lamentano lo stato di incuria in cui sono lasciate le strade centrali del quartiere”, scrive Raffaelli, specificando che “Via Sabotino e Via dello Zampino presentano numerose erbacce e sterpaglie ai lati della carreggiata e nel percorso pedonale, che hanno raggiunto dimensioni importanti. La scarpata adiacente a Via Sabotino, recentemente sfalciata, ha fatto emergere numerosi rifiuti che ivi giacciono ormai da settimane e settimane. I residenti, inoltre, richiedono un maggior controllo da parte del personale Acam-Iren, addetto alla raccolta porta a porta dei rifiuti, in quanto viene da tempo notato un errato conferimento dei rifiuti da parte di alcuni cittadini, che contribuiscono cosi a creare degrado nella zona”.



“Oltre che nei confronti dei residenti, un’attenzione alla manutenzione ed ai servizi della zona interessata, sono anche utili ai fini dell’immagine della cittá agli occhi dei turisti, tenuto conto che ivi si trovano numerosi B&B e strutture ricettive le quali, proprio con la cessazione delle restrizioni anti Covid, stanno riprendendo l’attivitá”, aggiunge l'esponente Pd, chiedendo quindi a sindaco e amministrazione “di intervenire nel piú breve tempo possibile, al fine di una corretta manutenzione delle strade e delle aree verdi della zona, ed al fine di un controllo sul regolare conferimento dei rifiuti da parte dei residenti, secondo il programma settimanale stabilito da Acam – Iren”.