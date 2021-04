Turbogas all'Enel. Sansa, Centi, Candia: “Bene la posizione della Lega. Adesso però atti concreti”

La Spezia - “Bene la posizione della Lega contro la centrale a turbogas alla Spezia. Adesso però ci aspettiamo atti concreti”. Così Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia, consiglieri regionali lista Sansa, che continuano: “Al Presidente Medusei ed al capogruppo Mai ricordiamo che il parere della Regione è vincolante ai fini dell'autorizzazione ministeriale per la realizzazione del nuovo impianto a turbogas nell'area di Vallegrande, come dice il nostro ordine del giorno. Quindi ci auguriamo che la loro contrarietà al progetto di Centrale a turbogas e vicinanza alle istanze del territorio spezzino, che oggi si sono manifestate ancora una volta durante le audizioni in commissione richieste dall'opposizione, si traduca in un atto politico ed amministrativo chiaro e coerente in consiglio regionale.”