Teja raggiante: "Da Sommariva un pragmatismo che fa ben sperare"

La Spezia - "Bene, anzi benissimo, l’audizione svolta su mia richiesta nella Commissione Lavoro e Sviluppo Economico con il nuovo Presidente dell’Autorità Portuale Mario Sommariva. La richiesta è nata innanzitutto nel poter dare il benvenuto istituzionale al nuovo Presidente ed auguragli un sincero in bocca al lupo nelle sue future attività, ma anche per poter avere una prospettiva sullo sviluppo dell'area portuale spezzina.

Ho deciso di procedere con questa richiesta anche per comprendere ed approfondire varie questioni che interessano alla cittadinanza, quali la concessione Contship, il futuro di Calata Paita e del Molo Crociere e la svolta sostenibile e “verde” del porto. Pragmatismo, visione del futuro e competenza, questo il senso che ho percepito dalla relazione del Presidente Sommariva.

Esprimo anche il mio più vivo consenso anche per la conferma da parte dell’Autorità Portuale dello stanziamento di circa 800mila euro per il progetto di musealizzazione del sommergibile Da Vinci, un progetto su cui credo fortemente per fare un salto di qualità alla nostra città, non solo in ambito culturale".



Oscar Teja

Consigliere Comunale della Spezia