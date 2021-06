Teja: "Scuola, lavoro, formazione, un connubio importante"

La Spezia - Abbiamo avuto modo di poter ascoltare su mia richiesta l’Assessore Genziana Giacomelli in Commissione per verificare lo stato dell’arte promosse dal Comune della Spezia.



Ebbene, i numeri sono fatti, i fatti sono persone, oltre un migliaio di persone raggiunte dallo Sportello Info Lavoro, anche durante il tempo di pandemia, e soprattutto la fiducia crescente delle aziende nei processi di formazione professionale promossi dal Comune.



Abbiamo numerose aziende e reti coinvolte con il nostro progetto di formazione, ed è un coinvolgimento fortissimo: i contesti aziendali hanno già aperto a numerose persone. Sono progetti molto innovativi, avanzati, perché gli imprenditori credono nell’investimento che stiamo facendo, nella certezza che questo sia un contributo per superare la crisi. Infatti in Commissione siamo venuti appunto a conoscenza che un’azienda del territorio ha fatto espressa richiesta tramite i progetti di formazione del Comune di un centinaio di persone qualificate e formate per integrarli nel proprio organico.



Ebbene, questo è un grande successo nonostante la pandemia, sono fatti che possono dare fiducia e speranza a tanti nostri concittadini. La possibilità di uscire dalla crisi passa solo attraverso l’educazione e attraverso l’investimento sul capitale umano.





Oscar Teja