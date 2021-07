Teja: "50mila euro per le scuole paritarie, contributo storico"

La Spezia - "Nella seduta di Consiglio Comunale del 28 Luglio abbiamo votato la variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023.

Tra le variazioni di spesa corrente previste per il 2021 abbiamo approvato un contributo per le scuole paritarie spezzine di 50mila euro. Questo contributo è qualcosa di storico e conferma quanto fatto di buono dall’Amministrazione anche su diretto mio forte impulso per sostenere una pluralità educativa nella nostra città.



Negli anni scorsi è stata votata una mozione ed ho lavorato direttamente con gli uffici per la definizione di una Convenzione tra Comune e scuole paritarie.

Un contributo quindi non più a carattere straordinario ma ordinario proprio perché siamo convinti della grande importanza che queste scuole hanno per il territorio e per tutte le famiglie spezzine, soprattutto in un periodo di grave disagio giovanile accelerato anche dalla pandemia.

La battaglia per la libertà educativa non è a vantaggio delle “scuole per ricchi” (il che non lo sono) ma, piuttosto, serve a tutelare il diritto più importante: l’accesso universale all’istruzione.



Basti pensare che il Covid stesso e il non pieno riconoscimento da parte dello Stato della parità scolastica sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza di alcune delle Scuole Paritarie nella nostra città. Esse invece costituiscono un servizio essenziale per la collettività in quanto contribuiscono a dare risposta alle esigenze di diversi bambini e famiglie.

Mi auguro ora che questo patto venga ufficializzato tramite la firma da parte del Comune con ciascuna delle sette scuole paritarie spezzine di un’apposita Convenzione per un riconoscimento formale e sostanziale del loro operato, con la previsione di un periodo di validità della Convenzione stessa e con un vero partenariato pubblico-privato non solo economico ma anche di servizi".



Oscar Teja

Consigliere Comunale della Spezia