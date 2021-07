Tavolo del turismo, tra dieci giorni le associazioni proporranno modifiche all'accordo del 2019

La Spezia - E' aggiornato tra una decina di giorni l'incontro tra il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore Maria Grazia Frijia da una parte e le associazioni che compongono il Tavolo del turismo dall'altra che si è svolto nel pomeriggio a Palazzo civico dopo la rottura sancita da una dura nota firmata da Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato (leggi qui).



Nella riunione odierna è stato ritrovato uno spirito di collaborazione con la promessa di rivedere le regole. Nei prossimi giorni, infatti, le associazioni del Tavolo proporranno alcune modifiche all'accordo siglato nel 2019.

Di fronte all'amministrazione si sono presentati Mario Gerini e Paolo Faconti per Confindustria, Fabrizio Capellini per Confesercenti, Gianfranco Bianchi per Confcommercio, Federica Maggiani e Angelo Matellini per Cna e Giuseppe Menchelli e Paolo Figoli per Confartigianato.

Tra dieci giorni la sintesi che sarà sulla scrivania dell'assessore al Turismo modificherà le basi dei rapporti tra le parti. Un esito inatteso e tutto da costruire.