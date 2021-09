Sottosegretario Costa: "Spezia-Udinese al Picco? Sono fiducioso. Grazie agli investimenti della proprietà"

La Spezia - “Dopo il confronto odierno con il Presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino, sono fiducioso che la partita Spezia-Udinese, in programma domenica prossima, 12 settembre, si possa giocare allo stadio Alberto Picco della Spezia, con il pubblico in presenza. Da tempo i tifosi spezzini attendono questa notizia." E' quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa (Noi con l'Italia), che aggiunge: "Auspico che il lavoro svolto dal Presidente Dal Pino e dal Presidente della Figc Gabriele Gravina portino ad un esito positivo della questione. Con loro, fin dal mio insediamento, ho iniziato un rapporto collaborativo e costruttivo per cercare di arrivare ad una soluzione del problema, comprendendo quanto fosse importante per la città e gli aquilotti tornare a giocare nel proprio stadio e con il sostegno dei propri tifosi".



Poi i ringraziamenti alla nuova proprietà americana: "Mi sento di esprimere, inoltre, la mia gratitudine nei confronti della proprietà che fin da subito si è resa disponibile ad investire in tempi rapidissimi sull’impianto sportivo della città. Senza la loro sensibilità e sollecitudine sarebbe stato impossibile anche solo pensare di raggiungere il risultato. Grazie al loro intervento tempestivo e pragmatico, fatto di azioni concrete e non di annunci sensazionalistici, si è potuto iniziare un percorso che possa porre fine ad una criticità che dura da troppo tempo, per cui l'amministrazione comunale in questi anni ha faticato a trovare soluzioni realizzabili e sostenibili. Proseguendo nella campagna vaccinale, il traguardo sarà quello di andare oltre il 50% della attuale capienza prevista per gli stadi. Attendiamo, dunque, con grande fiducia il parere definitivo della Commissione, che si esprimerà entro la giornata di domani” - conclude Costa.