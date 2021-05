Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Teja: "Ottimo lavoro svolto da tutto il Consiglio"

La Spezia - "Come presidente della IV commissione consiliare competente sulla Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il risultato raggiunto in Consiglio comunale riguardo alla mozione approvata all’unanimità è frutto della disponibilità di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, che ringrazio". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Cambiamo, Oscar Teja, commentando l'approvazione della mozione urgente presentata in coda alla seduta del Consiglio comunale di ieri sera.



"Tra gennaio e febbraio 2021 - prosegue Teja - è stato svolto un ottimo lavoro in commissione, ascoltando in momenti separati i sindacati ed i rappresentanti dei datori di lavoro, e sono stati momenti dove come commissari abbiamo avuto modo di riflettere su azioni e priorità. E’ una mozione che s’impegna a realizzare iniziative pubbliche, a riconoscere l’importanza del tema tramite anche l’adesione formale alla “Giornata mondiale della sicurezza sui luoghi di lavoro” che abbiamo celebrato nelle settimane scorse ed infine ad auspicare un momento di condivisione e di riflessione nella commissione consiliare competente. Citando i dati Inail in Regione Liguria nel 2020 si sono registrati 44 vittime, di cui 20 a causa del Covid e 24 incidenti mortali e per questo motivo questi fatti devono essere costantemente al centro dell’agenda delle istituzioni e dei soggetti sociali. Questo segnale di riconoscimento formale e anche di un lavoro istituzionale nei prossimi anni della commissione ritengo sia un passo utile per la cittadinanza tutta e per la tutela del diritto alla salute", conclude Teja.