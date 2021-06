Sergiampietri (Forza Italia) a Messuri: "Riverisce Peracchini ma è privo di contenuti"

La Spezia - "Da Direzione Italia di Raffaele Fitto, nella cui quota si è presentato alle elezioni comunali del 2017 nella lista di Forza Italia, Toti e Fratelli d’Italia, con un risultato che gli ha permesso l’ingresso in consiglio comunale solo dopo le dimissioni di ben quattro consiglieri che lo precedevano, a perdere completamente la rotta per Paolo Messuri è un niente. Del resto, mentre da una parte proclama la fine di Forza Italia da oltre 10 anni e dall’altra ammettere che il nostro partito è ancora rappresentato da ben tre ministri nell’attuale Governo, dimentica di dire che Toti, con il suo zero virgola di consensi, dal Governo del Paese ne è rimasto completamente fuori. Ma le parole di Messuri, uomo che a detta di tutti i gruppi, scambia il consiglio comunale per un’aula di tribunale, non ci stupiscono, anzi sono consone a un tribuno privo di contenuti che altro non fa che riverire Peracchini, sperando in una futura vittoria alle prossime elezioni comunali, cercando di accattivarsene la simpatia per arrivare al ruolo di assessore nel prossimo mandato. Ma di tribuni come lui la gente è stufa e se ne renderà conto nella primavera del prossimo anno, sempre che Peracchini sia ancora il candidato di Toti perché, il presidente della Regione ha appena dimostrato, con la scelta al comune di Savona, che non è garantita una seconda possibilità a chi ha fatto male e Peracchini ha fatto malissimo e la città se ne è accorta da tempo".



Francesco Sergiampietri commissario cittadino Forza Italia