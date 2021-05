Sergiampietri (Forza Italia) a Corbani: "Rispetto va conquistato"

La Spezia - "Leggo con piacere che finalmente qualcuno spende parole in favore dell’azione amministrativa del sindaco Pierluigi Peracchini. Lo fa, dall’alto delle sue 61 preferenze l’ingegner Corbani, un tecnico, prestato alla politica, il quale cerca di tirare il pesante carro ormai impantanato, dell’azione di governo di Peracchini, magari per poi rivendicarne il merito per entrare, con qualche medaglia al petto, tra gli arancioni spezzini. Ma quel che più sbagli Corbani è pensare che il rispetto sia un atto dovuto, se così fosse stato il sindaco per primo non si sarebbe dovuto prestare al cannibalismo politico compiuto proprio nei confronti di Forza Italia. Il rispetto va conquistato e nel momento che deriva da una carica istituzionale, va mantenuto con le proprie azioni. Non certo quelle di mettere in ridicolo una città con attacchi alla Marina Militare, alle maggiori imprese del comparto industriale, alle attività degli operatori del turismo e, in ultimo andando in giro in bicicletta giusto per farsi un po’ di pubblicità ripreso dalle telecamere di Sky. La lista delle cose mancate del libro dei sogni di Peracchini è troppo lunga per elencarla in questa replica, ma non faremo mancare agli spezzini l’occasione per leggerla con attenzione".

Francesco Sergiampietri commissario cittadino Forza Italia La Spezia