Sedute in presenza e connessioni ballerine, scoppia la polemica in commissione

La Spezia - Un brusco stop, seppur di 10 minuti, ha segnato la III commissione consiliare. La seduta era distanza e tra una connessione che cadeva e qualche microfono che rimaneva aperto a un certo punto è arrivato lo scontro. Se il tema principale della commissione erano le sorti della Pubblica assistenza della Spezia, in balia di una legge regionale che verrà discussa lunedì in commissione Sanità a Genova, si è fatto largo anche il disagio espresso dal consigliere Forcieri che è intervenuto sull'ordine dei lavori lamentando i disagi per la seduta a distanza e ricordando che già numerose volte, anche l'opposizione, ha rimarcato l'importanza e la necessità di tornare in presenza.

Subito gli ha risposto il presidente commissario Cenerini ribadendo che non era la sede opportuna e che Forcieri si sarebbe dovuto rivolgere alla capigruppo. Ne è seguito un altro piccato scambio culminato di botta risposta finito con uno j'accuse di Forcieri nei confronti di Cenerini: "Lei mi ha tolto il microfono, questo è un metodo di democrazia fascistoide". Cenerini si è profondamente risentito per quelle parole e ha risposto: "Lei è andato fuori tema e usare il termine fascitoide è più grave che dare del fascista".

La rabbia è montata da entrambe le parti e il presidente commissario Cenerini ha optato per una sospensione temporanea di 10 minuti. Una brusca interruzione si diceva che ha lasciato qualche strascico quando la commissione è ripartita, puntuale come un orologio svizzero. "Mi scuso con i sindacati, per questa ripresa mi vedo costretto a regolamentare gli interventi perché alcuni non riescono a farlo autonomamente e qualcuno vuole fare quello che gli pare".

Il tema non è più stato centrale ma qualche consigliere di minoranza ha rimarcato che "chiudere in quel modo il microfono a un consigliere non è il modo giusto di fare".

Pecunia ha aggiunto "E' stato sbagliato eliminare Forcieri, presidente non usi questo metodo. Non mi piace. E' un'azione antidemocratica".

Il commissario Caratozzolo ha agginto: "Un brutto episodio, è giusto coordinare ma non era il caso di esercitarlo in questo modo". Cenerini ha ribattuto: "Io non ho insultato nessuno, un conto le polemiche sui giornali e in aula, ma offendere è un'altra cosa". E' intervenuto nuovamente Guido Melley: "Capisco il contrasto che c'è stato e spero non accada più".