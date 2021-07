Rsa Mazzini, la denuncia della Cgil: “Struttura vuota e lavori mai partiti. Il Comune dov'è?”

La Spezia - “La Rsa Mazzini è ad oggi una struttura vuota ed i lavori di ristrutturazione non sono mai partiti. I lavoratori sono molto preoccupati e noi con loro.” Così Daniele Lombardo e Franca Passone, Fp Cgil, che continuano: “Gli accordi con Comune, Asl 5 e Coopselios erano ben altri e sono stati disattesi. La situazione attuale vede il terzo piano svuotato ed pazienti trasferiti Felicia; i lavori di ristrutturazione al piano primo e secondo, dichiarati inagibili, non sono mai partiti. La ristrutturazione degli infissi e dei bagni, a carico del Comune, neanche. A tutto questo si aggiunge la mancata partenza dei centri diurni.” Concludono i sindacalisti: “E’ fondamentale invece rispettare il crono programma concordato: ad ottobre termina la Fis Covid per i lavoratori e senza il completamento delle strutture c’è il rischio che rimangano senza lavoro. Chiediamo al Comune, che in questi giorni si è negato al confronto, di convocare subito il tavolo con le organizzazioni sindacali per fare partire i lavori di ristrutturazione al fine di garantire tutti i posti di lavoro ed un servizio fondamentale per la città.”