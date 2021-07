Rosson si scusa con Sciurpa: "Problemi col protoccolo, ho chiesto di fare chiarezza"

La Spezia - "Purtroppo due episodi incresciosi si sono verificati in Provincia sui controlli, gestione e verifica dei protocolli. Nell’ultima settimana le comunicazioni prima l’avvocato Ancillai e adesso dell’ingegner Sciurpa che erano state inviate regolarmente e prontamente iscritte al protocollo non sono state poi debitamente attenzionate". Lo afferma il leghista Alessandro Rosson, presidente della commissione Affari istituzionali e Bilancio, riunitasi ieri per ascoltare le parole dell'ex presidente di Atc Mobilità e parcheggi, Stefano Sciurpa.

Al termine dell'incontro Rosson aveva diramato una nota al vetriolo accusando Sciurpa di mancanza di rispetto per non aver comunicato la sua assenza alla commissione (leggi qui). Questa mattina, però, il manager ha fornito le prove della sua tempestiva comunicazione dell'impossibilità a essere presente.



"Ho fatto prontamente le miei scuse all’ingegner Sciurpa e ho chiesto incontro con i dirigenti per chiarire le responsabilità dell'accaduto", conclude Rosson.