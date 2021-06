Rosson contro Sciurpa: "Non si è presentato in commissione senza avvisare, mancanza di rispetto"

La Spezia - “Sono molto rammaricato per quanto accaduto oggi nella seduta della Commissione affari istituzionali e bilancio che presiedo. Avevo invitato l’ingegner Stefano Sciurpa per riferire sullo stato dell'arte della società Atc Mobilità e Parcheggi, sul suo consiglio d’amministrazione, sul rapporto tra parcheggi a pagamento e gratuiti e sulla loro ubicazione in città. Peccato che l’ing. Sciurpa non si sia presentato, senza nemmeno avvisare”.



Lo dichiara l’avvocato Alessandro Rosson, presidente della Commissione e capogruppo della Lega in Provincia, che aggiunge: “La Commissione si è riunita in perfetto orario come da convocazione: erano presenti anche il vicepresidente Massimo Lombardi e la consigliera Lisa Saisi in rappresentanza dei rispettivi gruppi. Ma l’ingegner Sciurpa non solo non si è presentato, cosa peraltro legittima, ma non si è nemmeno degnato di avvisare motivando la sua assenza, in modo che la commissione evitasse di riunirsi a vuoto. Ritengo che tutte le istituzioni, compresa la Provincia, debbano essere una casa di vetro nei confronti dei cittadini e soprattutto che i rapporti istituzionali, anche con rappresentanti di società partecipate, debbano essere sempre basati sulla correttezza, il rispetto e l’educazione. Oggi mi sento di dire che l’educazione è mancata”.



Nota del redattore: Nelle ultime settimane le nomine all'interno del cda di Atc Mobilità a parcheggi hanno tenuto banco evidenziando i mal di pancia della componente leghista vicina al presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, di cui fa parte anche Rosson, e quella della senatrice Stefania Pucciarelli. Evidentemente le acque non si sono calmate. Lo faranno?