Referendum giustizia, un nuovo fine settimana di gazebo per la Lega

La Spezia - La raccolta firme della Lega per il referendum sulla giustizia continua: partirà domani venerdì 30 luglio il lungo fine settimana dei gazebo nella provincia spezzina. “Per tutto il weekend - dichiara il deputato Lorenzo Viviani, commissario del Carroccio della provincia della Spezia - aspettiamo i cittadini della nostra provincia ai nostri gazebo che saranno presenti dalla Val di Vara alla Val di Magra. Stiamo raccogliendo le firme per sei quesiti importanti: su riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare ed infine sull’abolizione del decreto Severino. Il riscontro delle ultime settimane è positivo visto il numero considerevole di firme raccolte e ciò significa questa iniziativa lanciata dalla Lega e dal partito radicale per dare al Paese una giustizia giusta è un’esigenza reale. Sarà inoltre un'occasione per i cittadini di confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle istituzioni locali presenti ai gazebo".



Di seguito le postazioni dei gazebo e relativi orari:



Venerdì 30 luglio



La Spezia - Via Flli Rosselli 9:30/ 12:30



Ceparana - zona Panificio Penna 10/12:30



Lerici ( San Terenzo) - P.zza della Libertà 10-13



Brugnato - Outlet Shopinn 18:30/20



Sarzana -P.zza Nicolò V - 20:30/23



Sabato 31 Luglio



Lerici - Pzza Garibaldi 9:30/13



VezzanoL. Valeriano 9:30/13



La Spezia - Largo Cafferata - 17:00/19



Monterosso - via Fegina 19 / 21



Domenica 1 Agosto



Bocca di Magra - Parco Giochi 10-13