Referendum giustizia, raccolta firme Lega nel capoluogo e a Ceparana

La Spezia - Anche a Spezia la Lega è pronta a raccogliere le firme per indire il referendum sulla giustizia. "L’invito ai cittadini della nostra provincia è quello di venire a firmare per i sei quesiti referendari che riguardano l'elezione del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione della legge Severino", spiegano dal Carroccio locale.

Per poter firmare è sufficiente avere con sé un documento di riconoscimento: carta di identità, patente o passaporto.

I gazebo saranno allestiti in tutta la provincia della Spezia in zone che saranno comunicate volta per volta; si partirà domani, venerdì 2 luglio, alla Spezia in Piazza Mentana dalle ore 9:30 alle 13 e a Ceparana vicino panificio Penna dalle 10 alle 12:30.