Referendum giustizia, banchetti della Lega in tutta la provincia

La Spezia - Prosegue anche in provincia della Spezia la campagna della Lega a favore dei referendum sulla giustizia. Gli appuntamenti con i banchetti della Lega nel weekend: sabato 24 luglio in largo Cafferata alla Spezia dalle 16.30 alle 19, a Follo in piazza Matteotti dalle 9.30 alle 12.30, a Santo Stefano in piazza Garibaldi dalle 9.30 alle 12, a Fornola nel comune di Vezzano in zona Eurospin dalle 9.30 alle 13, nel borgo di Arcola dalle 10 alle 12, nella piazza centrale di Calice al Cornoviglio dalle 11.30 alle 12.30, nella piazza centrale di Zignago dalle 10 alle 11, sul lungomare delle Grazie dalle 10 alle 13 e infine in piazza Garibaldi a Lerici dalle 9.30 alle 13.

Domenica 25 luglio invece appuntamento al parco giochi di Bocca di Magra dalle 10 alle 13 e a Sarzana in piazza Niccolò V dalle 20.30 alle 23.