Referendum fine vita, raccolta firme in Piazza Beverini

La Spezia - Sabato 7 agosto, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, le forze politiche Più Europa, Psi, Avanti Insieme e le associazioni Luca Coscioni e Spezia Dinamika torneranno in Piazza Beverini per la raccolta firme del referendum sul fine vita. "Questa unione è stata pensata per dare manforte alla raccolta che ha visto negli ultimi giorni superare la soglia di 350000 adesioni su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile firmare anche dopo, fino a fine settembre, presso la segreteria generale del Comune della Spezia", spiegano i promotori.