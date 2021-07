Recovery, Gagliardi: "Non frenarlo con logiche conservatrici"

La Spezia - "C'e' una cosa che ci ha insegnato la ricostruzione del ponte di Genova, dopo la tragedia del crollo del Morandi, e' che anche nel nostro Paese se si vuole si puo' costruire in maniera rapida ed efficiente". Cosi' in una nota la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi, dopo l'intervista al Corriere della Sera del presidente dell'Anac Giuseppe Busia. "Non e' questo il momento di tornare a logiche preconcette - aggiunge - che hanno portato l'Italia ad essere uno dei Paesi con il maggior numero di vincoli burocratici e di norme, cristallizzando lo Stivale ed impedendo lo sviluppo infrastrutturale di cui abbiamo bisogno per fare il salto in termini di competitivita' e di crescita". Per Gagliardi "Gia' oggi ci sono tanti soldi allocati nei bilanci degli enti locali che non si riescono a spendere per norme francamente troppo rigide, non possiamo permetterci che il treno del Recovery venga frenato da logiche conservatrici di uno status quo che in passato ci ha visto colpevolmente in ritardo rispetto agli standard europei".