Pronto soccorso pediatrico chiuso dopo le 20, Italia viva presenta un question time

La Spezia - Il servizio del Pronto soccorso Pediatrico ritorna al centro del dibattito politico cittadino poiché sono diversi giorni che non è attivo la notte.



"Questo - affermano le consigliere di Italia viva Dina Nobili e Federica Pecunia - a seguito di una riorganizzazione dei turni degli infermieri, ridotti nelle ore notturne. Dunque il Pronto soccorso Pediatrico chiude alle 20. Se un bambino ha bisogno di cure dovrà attendere il consulto del pediatra di turno al Pronto soccorso generale e non potrà come prima accedere direttamente in degenza pediatrica. Un piccolo paziente ha bisogno quando afferisce a cure in urgenza di un ambiente adeguato e tranquillizzante. È importante infatti non sottoporre il bambino ad ulteriori situazioni stressanti".



"Il Pronto soccorso Pediatrico - proseguono Nobili e Pecunia nell'argomentazione che compone il question time che sarà discusso nella seduta del Consiglio comunale di domani sera - è nato alcuni anni fa e ha rappresentato un'eccellenza di questa Asl, cambiando radicalmente l'approccio all'accesso dei bambini in ospedale. Per questo deve rimanere una priorità nell'agenda della direzione di Asl a partire proprio dall'investimento sul personale sanitario".



Nobili e Pecunia concludono chiedendo al sindaco e all'assessore competente di riferire in merito allo stato dell'arte del personale attualmente impiegato e di quello necessario a coprire anche il turno di notte, di intercedere presso Asl con le loro funzioni ripristinare il Pronto Soccorso Pediatrico con urgenza, anche a fronte del maggiore afflusso dovuto alla presenza dei turisti nel periodo estivo.