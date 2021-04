Prc: "Omaggi ai caduti della Resistenza e iniziativa on line per commemorare la Liberazione"

La Spezia - Anche per quest'anno non si potrà celebrare la Liberazione dal nazifascismo con quella partecipazione popolare che ha sempre contraddistinto la nostra città.



Ma anche senza il tradizionale corteo di Migliarina la sera del 24 aprile, saranno numerose le iniziative a cui la federazione Prc della Spezia parteciperà per commemorare la vittoria della guerra partigiana 1943-45. Sabato 24 e domenica 25 la sede Prc di via Lunigiana sarà aperta dalle 16.30 alle 18.30 per il tesseramento 2021 e con l'occasione si terrà un piccolo brindisi di festeggiamento, naturalmente tenendo conto do tutti gli accorgimenti di sicurezza per le norme anti covid.



Raccogliendo l'appello dell'Anpi e delle altre associazioni antifasciste, domenica 25 alle 10 i rappresentanti del circolo Prc Melara Alberto Balderi e Jacopo Ricciardi omaggeranno i Caduti della Resistenza presso il monumento del Termo, mentre l'assessore vezzanese Nadia Lombardi del circolo XXV Aprile - Aldo Lombardi farà visita al monumento partigiano del cimitero dei Boschetti.



Lo stesso avverrà a Sarzana dove i rappresentanti dell'Officina Rossa - Spazio popolare di Luni, dopo aver reso omaggiato i cippi dei caduti partigiani nel territorio ortonovese, si ritroveranno alle 10.30 presso il monumento del cimitero comunale assieme a tutti i partiti e associazioni antifasciste sarzanesi. Una ricorrenza particolarmente importante nella città simbolo della lotta antifascista cui quest'anno ricorrono i 100 anni dai celebri fatti del 21 luglio 21. Ricordiamo infatti all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ponzanelli, che i milioni di morti della seconda guerra mondiale, e in particolare tutte le vittime civili di questa atrocità, sono stati causati dal nazismo e dal fascismo.



Ricordiamo infine l'iniziativa on line a partire dalle 16 di domenica sulla pagine facebook nazionale del Partito della Rifondazione Comunista e dei Giovani Comunisti/e.



Un modo per sentirci più vicini e festeggiare insieme questo importante anniversario per la storia della nostra democrazia e della nostra Repubblica.

Siamo antifascisti, siamo partigiani.



