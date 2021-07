Prc La Spezia: "Aderiamo all'appello del Manifesto della sanità pubblica"

La Spezia - "Quanto denunciato dall'appello del "Manifesto della sanità pubblica" è ai limiti del tragico. La sanità spezzina è decisamente al collasso, tra sprechi, carenza cronica di personale, infrastrutture a dir poco fatiscenti, interi reparti chiusi e un servizio complessivo in netta sofferenza. A questo si aggiunge l'impossibile sostenibilità dei costi di Asl 5 verso il nuovo ospedale Felettino, sul quale si discute da decenni senza alcun frutto. Costi che continueranno a lievitare e che rischiano solamente di far guadagnare i soliti soggetti privati interessati all'affare. Facciamo nostro l'appello del "Manifesto" che chiede una conferenza dei sindaci urgente sul tema.

Rifondazione Comunista è pronta a rilanciare la richiesta mediante i suoi consiglieri comunali presenti sul territorio. Occorre giungere in tempi brevi a una discussione che porti finalmente a risultati tangibili per i cittadini della provincia spezzina".



Rifondazione Comunsita, federazione provinciale La Spezia





(immagine di archivio)