Ponzanelli annuncia: "Lavori all'Einaudi procedono nei tempi"

La Spezia - "Con il sopralluogo avvenuto ieri, abbiamo preso visione della grande mole di lavoro che si sta realizzando all’interno dell’istituto Einaudi, e abbiamo riscontrato che il nostro ruolino di marcia procede compatto nel mettere in opera i finanziamenti fin qui ricevuti. Questi lavori rientrano in un più ampio progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di competenza Provinciale con una spesa complessiva di oltre 5 milioni di euro". A fare il punto è Francesco Ponzanelli, capogruppo di Liguria Popolare e vicepresidente della Provincia della Spezia con delega agli istituti scolastici.

"Un ringraziamento speciale va al lavoro dei tecnici e alla forte volontà della giunta provinciale, che intende portare a termine il lavoro di messa in sicurezza di tutti gli istituti superiori del nostro territorio entro i prossimi tre anni. Ritengo personalmente che la politica debba metterci la faccia sempre, e un impegno costante nel seguire le scelte, le opere con perseveranza".

Nella fattispecie, saranno interessati i solai esistenti e le murature. I lavori avranno una durata di circa 100 giorni, per una spesa complessiva di 368.952 euro.