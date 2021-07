Pontremolese, Lega: "Finanziamento Cipess decisivo verso realizzazione"

La Spezia - “La notizia dello stanziamento delle risorse per la Pontremolese conferma quanto riferito solo qualche settimana fa da Edoardo Rixi. Il responsabile nazionale Infrastrutture della Lega aveva infatti anticipato che la Pontremolese è opera prioritaria e sarà finanziata nel contratto di programma 2022-2026. Aver anticipato il finanziamento al 2021 grazie al Cipess diventa decisivo per la realizzazione dell’infrastruttura attesa da molti anni”. Lo dicono in una nota i parlamentari spezzini della Lega Lorenzo Viviani e Stefania Pucciarelli.