Pontremolese, Casabianca: "Sconcertanti le dichiarazioni del vice ministro"

La Spezia - Ritengo semplicemente assurde e sconcertanti le dichiarazioni del vice ministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli (Lega). Caro Sottosegretario la ferrovia Pontremolese ha tutte le condizioni tecniche per essere completata con il raddoppio dei binari. Attualmente il doppio binario è presente in circa metà della linea.

Quello che invece ci dovrebbe dire lei con chiarezza, essendo un componente del Governo Draghi, è se esiste oppure no la volontà politica di finanziare da oggi ai prossimi dieci anni i due miliardi necessari per completare il raddoppio nelle tratte Vicofertile- Fornovo(Osteriazza), Berceto-Pontremoli (galleria di valico), Pontremoli Villafranca(Chiesaccia).

Sarebbe un grande passo in avanti se, dopo che nello scorso gennaio il Governo Conte ha nominato un commissario ad hoc nella figura di Mariano Cocchetti di Rfi, si riuscisse anche a reperire nuovi finanziamenti.

Con queste nuove risorse si potrebbe progettare e finanziare il raddoppio della tratta Villafranca(Chiesaccia)-Pontremoli di 15,5 Km.dal costo presunto di 490 Mil.

In questo modo avremmo da subito il doppio binario dal porto della Spezia fino a Borgotaro per oltre 50 Km in assoluta continuità.

Questo darebbe un ulteriore impulso sia al traffico merci, che a quello passeggeri, con evidenti benefici sia ambientali, con la riduzione dell’inquinamento atmosferico, che nel miglioramento della viabilità con la sensibile riduzione del traffico pesante, avvicinando sensibilmente i nostri territori alla pianura Padana e al centro Europa.



Giorgio Casabianca, ex assessore provinciale