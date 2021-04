Pietrini (FdI): “Il Dipartimento imprese ha istituito un elenco dei bandi disponibili per il territorio ligure"

La Spezia - “Trattasi di bandi vari per tipologia merceologica, finalita’ e aziende ammesse. Tale strumento verrà aggiornato periodicamente in base alle nuove uscite e nel breve periodo dovrebbe rivelarsi molto utile considerando il piano di finanziamento europeo in atto”. Comunica Cristian Pietrini, responsabile provinciale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi, che prosegue: "Le attività interessate possono accedervi contattando il dipartimento alla mail dip.impreselaspezia.fdi@gmail.com. Riteniamo che sia uno strumento utile, Fratelli d’Italia mette a disposizione di tutte le categorie produttive nell’ottica di una politica attiva territoriale sempre piu’ importante e necessaria”.