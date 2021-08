Piazza Verdi, il ministro Orlando: "Sembra l'edizione estiva di San Giuseppe"

La Spezia - "Una bella iniziativa del Comune della Spezia per l’edizione estiva della fiera di S.Giuseppe.

Un pensiero originale. Grazie". E' il commento del Ministro al Lavoro e alle Politiche sociali Andrea Orlando, pubblicato sui social network. Alla frase è stata allegato anche uno scatto di Piazza Verdi illuminata con le fila di luci bianche che si appoggiano agli archi di Buren.

Queste decorazioni fanno parte del progetto messo in atto dal Comune della Spezia per il periodo estivo.