Peracchini su Facebook: "Manca un anno alle elezioni e voglio continuare a fare il bene della città"

La Spezia - "Oggi, quattro anni fa, sono stato eletto sindaco della Spezia con grande orgoglio ed emozione perché per la prima volta nella storia il centrodestra è alla guida della città. Ci sono stati momenti di gioia e momenti difficili, come il lunghissimo anno di Covid-19 che abbiamo vissuto senza mai fermarci un giorno, a totale servizio degli spezzini. Abbiamo dimostrato che insieme possiamo affrontare ogni sfida, perché non si vince da soli e non si amministra da soli, ma sempre al fianco di tutti i cittadini, insieme agli assessori, agli alleati, ai consiglieri, ai partiti e liste civiche che ringrazio. Manca un anno alle elezioni e io voglio continuare, tutti insieme, a fare il bene della nostra Città, sempre di più, sempre meglio!". Lo ha scritto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, sulla sua pagina Facebook, celebrando l'anniversario della sua elezione a Palazzo civico con alcune foto risalenti al 26 giugno 2017.