Peracchini rappresentante Upi al tavolo sulla finanza locale

La Spezia - Il Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, è stato designato dalla Presidenza di UPI, su delega diretta del Presidente nazionale Unione Province d’Italia Michele de Pascale, per rappresentare la stessa UPI al “Tavolo tecnico-politico per l'approfondimento di tematiche concernenti la finanza locale” di recente istituzione.

Il Presidente Peracchini si occuperà, nell’ambito di questa nuova struttura che raccoglie anche i delegati della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, oltre alla Presidenza Consiglio dei Ministri, di rappresentare le istanze nazionali delle province anche in qualità di “Componente Direttivo UPI” e “Responsabile UPI Finanza locale”.

L’istituzione, presso la “Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, di un tavolo tecnico-politico per l’approfondimento di tematiche concernenti la finanza locale, quale organo di confronto nazionale, è stata sviluppata lo scorso maggio al fine di avere un riferimento sulle tematiche finanziarie che riguardano gli enti locali e sulle necessità di intervento a sostegno degli enti locali in condizioni di debolezza finanziaria.

Oltre a questo incarico nazionale il Presidente Peracchini aveva già assunto l’incarico di Vicepresidente del “Comitato di settore del Comparto Autonomie Locali” dell’UPI, un’importante delega, in un organismo che, anch’esso livello nazionale, gestisce uno dei temi di maggiore attenzione nel contesto delle autonomie locali. Il comitato infatti si occupa di delineare le basi per la stesura del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle autonomie locali (ovvero Regioni, Province e Comuni).

Il nuovo ruolo si affianca a quello di coordinatore del Gruppo di lavoro nazionale, costituito in seno alla presidenza di UPI e relativo ai temi finanziari delle province, ed a quello di Coordinatore delle Province della Liguria.



"Fondamentale, nel nuovo incarico assegnato - si legge nella nota della Provincia -, anche l’esperienza concreta che il Presidente Peracchini porta in dote dalla gestione dell’Ente spezzino che in questi mesi ha attivato un percorso di risanamento finanziario consolidato dalla decisione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero degli Interni, che ha accettato ed accolto il programma di riequilibrio finanziario pluriennale sviluppato della Provincia della Spezia ed ha quindi avviato la procedura definitiva per l’uscita dell’ente dalla gravosa condizione economica del pre dissesto che da un decennio vincolava la gestione amministrativa della stessa Amministrazione provinciale spezzina".