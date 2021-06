Peracchini e la candidatura blindata dalla sua giunta

La Spezia - Pierluigi Peracchini sarà il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative della Spezia. Lo ha detto, interpellato sull'argomento, il diretto interessato e lo hanno confermato gli assessori presenti questa mattina alla presentazione del bilancio dei primi quattro anni di mandato (leggi qui).



"Ci sono dichiarazioni del presidente Toti che lo affermano e anche io ho già annunciato la mia disponibilità e la mia intenzione di proseguire", ha dichiarato Peracchini a CDS, dopo che lo stesso primo cittadino aveva parlato di orizzonti temporali superiori ai 5 anni per portare a termine i progetti e di una campagna elettorale alla quale si arriverà con temi chiari.

Una domanda banale, ma doverosa, quella di CDS. Visto che almeno una parte di quel centrodestra, ovvero Forza Italia e La Spezia popolare, ha voltato le spalle al sindaco e lo ha fatto in maniera spettacolare.

Il primo a rispondere direttamente all'interrogativo è stato Giacomo Peserico, assessore al Bilancio sui cui nomina si è peraltro consumata la frattura tra il sindaco e il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nanni Grazzini.

"Non vedo alternative", ha detto col consueto sorriso Peserico, dimostrando di vedere nel sindaco Peracchini una figura capace di guidare la città per un altro quinquennio.

Il leghista Lorenzo Brogi, con una battuta, è andato anche oltre dicendo: "Premetto che vedo Peracchini sindaco per i prossimi sei anni", prima di proseguire con un breve intervento inerente le sue deleghe.

La voce totiana che ha confermato la fiducia a Peracchini è stata quella di Manuela Gagliardi, deputato di Coraggio Italia ed ex vice sindaco di Cambiamo che secondo alcuni - evidentemente male informati - avrebbe potuto essere proprio il nome alternativo all'attuale primo cittadino: "La candidatura di Peracchini non è mai stata in discussione. Se qualcuno fa proposte diverse non lo fa con lo spirito che ha mosso la coalizione di centrodestra a conquistare la Regione, la Provincia e i Comuni più importanti".