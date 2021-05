Peracchini a Natale e Centi: "Senza farmi pubblicità ho incontrato i lavoratori della Pa"

La Spezia - “Non ero in commissione regionale perché non è stata richiesta la mia audizione, nel frattempo però, anziché farmi pubblicità cavalcando l’onda delle polemiche, ero a parlare con i lavoratori della Pubblica assistenza in protesta sotto il Comune della Spezia con i quali mi sono lungamente confrontato”. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini risponde così ai consiglieri regionali Davide Natale e Roberto Centi, che avevano definito grave l'assenza del primo cittadino spezzino all'incontro in Regione.



“Il principio che muove la legge regionale sulle Pubbliche assistenze potrebbe essere anche giusto, ma ha avuto a seguire una ricaduta importante: il tiro può essere ancora corretto. Infatti, sebbene non sieda in consiglio regionale, ho fin da subito appoggiato un ordine del giorno che era stato approvato nella scorsa consiliatura proprio per modificare quella legge con una semplificazione operativa e auspico che ciò possa avvenire al più presto”, conclude Peracchini.