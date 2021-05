Peracchini: "Verso il risanamento dei conti della Provincia"

La Spezia - Intervento del Presidente della Provincia sul tema del bilancio di previsione 2021/2023 dell’Ente approvato in sede di Assemblea dei Sindaci ed all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale.



“La Provincia della Spezia, dopo anni di difficoltà, grazie al lavoro portato avanti in questi mesi, anche con politica di rigore e sacrifici, che però non ha mai trascurato impegni e servizi al territorio, venerdì andrà a discutere, in sede di Consiglio Provinciale, un fondamentale documento di bilancio che ci traghetterà verso il risanamento definitivo dei conti dell’Ente.



Questo è un passaggio storico che apre la strada a nuovi investimenti per il territorio, che conferma progetti e programmi di opere pubbliche strategiche e che garantisce la possibilità di risolvere anche il problema degli organici attraverso un piano di assunzioni che si configura in una previsione di 17 nuovi posti di lavoro.



Sarà questo il tema centrale della prossima seduta di Consiglio Provinciale in cui andremo ad approvare il ‘bilancio di previsione 2021/2023’ e il ‘documento unico di programmazione per il triennio di programmazione finanziaria 2021-2023’, ovvero un qualcosa di concreto ed operativo che, reso strumento pratico attraverso gli interventi già programmati dai vari settori dell’Ente, inciderà direttamente sui cittadini e sui territori.



Grazie all’approvazione di questi strumenti finanziari la Provincia sarà così in grado, sempre in linea con il risanamento dei conti che abbiamo ormai raggiunto, di dare risposta alle istanze che ci arrivano dai Sindaci, dai Comuni e dagli enti, in primis le istituzioni scolastiche.



Proprio scuole e viabilità restano le priorità della nostra attività quale ente di secondo livello, ovvero un’amministrazione che ha come obiettivo quello di fornire supporto e servizi agli enti locali, tenendo quindi ben presente l’importanza di un lavoro condiviso ed unitario che porti alla risoluzione delle molte problematiche, spesso trascurate in passato, che ogni giorno ci sono evidenziate dai Comuni.



In questo bilancio di previsione, alla voce viabilità, sono previsti investimenti per le manutenzioni ordinarie degli oltre 550 chilometri di strada pari a 283.634 euro, a cui dobbiamo aggiungere altri investimenti per un totale di 10.726.000 euro che riguarderanno interventi di messa in sicurezza delle varie infrastrutture. Ci sarà anche un potenziamento del parco mezzi, per una spesa prevista di 165.000 euro, e questo garantirà maggiore efficienza sugli interventi diretti: un esempio su tutti quello della pulizia delle strade in caso di nevicate. Ovviamente restano fondamentali le opere strategiche come il nuovo ponte di Ceparana, risolutivo per la viabilità della Val di Magra e di parte della Val di Vara. Su questo programma in pieno svolgimento abbiamo voci di bilancio che, complessivamente, ci impegnano con investimenti 3.140.000 euro.



Per la gestione degli edifici scolastici, attraverso spese correnti, garantiremo manutenzioni ordinarie per 666.428 euro e la copertura degli oneri per le utenze con lo stanziamento di 1.140.000 euro, ma anche qui vi sono nuovi investimenti già previsti, che coprono gli oneri per la manutenzione straordinaria, per 785.000 euro.



Come Presidente ringrazio chi in questi mesi ha lavorato, come istituzione, con l’impegno di chi ogni giorno, in questo Ente, si adopera per trovare soluzioni e garantire servizi alle comunità”.