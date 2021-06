Peracchini: "L'impegno del centrodestra sulla vicenda Zaki è chiaro e serio"

La Spezia - Il Consiglio comunale della Spezia ha approvato nell’ultima seduta un ordine del giorno a favore di Patrick Zaki esprimendo sostegno, solidarietà e vicinanza anche ai suoi familiari, ai suoi compagni di studi e insegnanti delle Università di Bologna, Siviglia, Granada e del corso internazionale Gemma. L’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta a sottoscrivere una lettera a sostegno della liberazione di Zaki da indirizzare al presidente della Repubblica italiana, a dare il patrocinio a iniziative pubbliche a sostegno della causa per la sua liberazione a sostegno dei diritti umani e delle libertà di espressione in Egitto e in tutti gli Stati in cui questi vengono messi in discussione e di attivarsi presso i rappresentanti liguri alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo affinché il Governo Italiano e l’Unione Europea promuovano tutte le iniziative diplomatiche possibili per la sua liberazione.



“Senza strumentalizzazioni, l’impegno del centrodestra sulla vicenda Zaki è chiaro e serio – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – è necessario seguire le vie istituzionali premendo sul Governo affinché si attivi per la sua liberazione.”