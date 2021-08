Per le amministrative si voterà il 3 e 4 ottobre

La Spezia - Il Viminale ha ufficializzato in serata la data delle prossime elezioni amministrative che nella nostra provincia riguarderanno sette comuni. Le urne per il rinnovo dei consigli comunali saranno aperte domenica 3 e lunedì 4 ottobre e nel nostro territorio riguarderanno Ameglia, Beverino, Brugnato, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra e Zignago.

In Italia i comuni coinvolti saranno in tutto 1.162 fra cui 18 capoluoghi e nove comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. In tutto saranno chiamate alle urne oltre 12 milioni di elettori.