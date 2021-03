Pecunia e Nobili: "Bene su dehors anche se avevamo chiesto il congelamento dei debiti"

La Spezia - "Siamo soddisfatte che, anche se solo in parte, la proposta fatta da Italia Viva all'amministrazione di consentire la riapertura dei dehors a bar, ristoranti ed esercizi al di là del regolamento che prevede il saldo dei debiti pregressi, sia stata accolta dalla giunta. Infatti, benché nelle nostre richieste ci fosse il congelamento dei debiti del 2020, l'esenzione fino al 31 dicembre e la rateizzazione consentirà agli esercenti di poter lavorare negli spazi esterni durante tutta la stagione estiva". E' quanto si legge in una nota delle consigliere comunali di Italia Viva Federica Pecunia e Dina Nobili che proseguono: "Speriamo che questa soluzione possa dare una boccata di ossigeno alle attività della nostra città. Continueremo nel nostro intento di sanare l'anno 2020 con una sorta di mortatoria, per dare un ulteriore aiuto alle categorie, proponendo un emendamento al bilancio di previsione e cercando di capire se attraverso qualche risorsa dell'ente, si possa per chi ha subito la grave crisi della pandemia di quest' ultimo anno vedersi cancellati i debiti".