Pecunia e Lombardi interpellano l'amministrazione sui problemi di Melara

La Spezia - I consiglieri comunali di opposizione Federica Pecunia e Massimo Lombardi, rispettivamente esponenti di Italia viva e di Spezia bene comune, hanno presentato un'interpellanza all'amministrazione comunale per chiedere di risolvere le problematiche urgenti del quartiere di Melara e di tenere un incontro con una delegazione di cittadini rappresentativi del quartiere.



In particolare Pecunia e Lombardi fanno riferimento "alle infrastrutture interne dell'area verde di Melara, come ad esempio la rastrelliera per le biciclette che è completamente coperta da sassi ed erbacce, inutilizzabile e pericolosa", gli "alberi, e palme in particolare, che non vengono mantenuti e che creano potenziale pericolo", i "giochi per bambini danneggiati, non oggetto di manutenzione da anni, resi pericolosi dal degrado e dall'incuria", il "campetto da calcio non mantenuto, utilizzato dagli studenti della scuola media Cattaneo, con reti danneggiate e che necessita di interventi di ripristino e cura" e l'assenza "di dissuasori di velocità per gli automezzi che transitano sulla strada dove Via Aurelia incrocia Via dei Pini".