Pecunia: "La zona dei Boschetti è completamente abbandonata a sè stessa"

La Spezia - "Leggo dei risultati che l'assessore Casati sbandiera ai quattro venti sui dati della raccolta differenziata. Mi chiedo se stiamo parlando di due città diverse. I quartieri più periferici del Comune sono stati completamente abbandonati da questa amministrazione". Così Federica Pecunia, consigliera comunale di Italia Viva, attacca l'amministrazione a proposito della pulizia cittadina, con particolare riferimento ai rioni intorno al centro città: "Ieri dopo alcune segnalazioni pervenutemi dai cittadini, ho fatto un sopralluogo in località Boschetti, tra via del Camposanto e Via Maralunga - spiega -. Un quartiere completamente abbandonato a se stesso. Parliamo di rifiuti: accanto ad alcune attività commerciali da mesi giace una discarica abusiva a cielo aperto, segnalata più volte ma senza alcun intervento da parte dell'amministrazione. Che dire poi della viabilità: la rotonda all'incrocio tra via Del Molo e Via del Camposanto molti mesi fa è stata nuovamente asfaltata e tracciata. Peccato che i delimitatori del traffico utili a definirla siano abbandonati sotto l'ingresso principale del cimitero da altrettanti mesi. Ho passato li ferma un'ora intera e con i miei occhi ho potuto constatare ciò che mi era stato solo riferito: senza delimitazioni quella rotatoria costituisce un grave pericolo per la viabilità, in quanto non viene assolutamente presa in considerazione dagli automobilisti e considerata come un incrocio qualunque. Senza dimenticare poi l'illuminazione: il nuovo palo della luce installato alcuni anni fa su via del Camposanto, proprio a ridosso della rotonda e provvisto di telecamera, non è alimentato dalla corrente elettrica per cui esiste fisicamente ma non si è mai acceso. Sfalcio e pulizia: ai margini del muro del Cimitero comunale è cresciuta addirittura una pianta di fico, vista la solerzia con cui viene tagliato il verde. Sicurezza: sotto un palo dell'alta tensione elettrica c'è una cabina, segnalata più volte, aperta, all'interno della quale scorre corrente ad alta tensione. Ma sta lì, tutelata grazie alla buona volontà di commercianti e esercenti che cercano mille artifizi per renderla poco accessibile".



Conclude la consigliera: "Ora mi dicano sindaco e Giunta cosa hanno fatto in questi anni di mandato per i quartieri e le periferie? Alla fine del mio tour per la città dimostrerò ciò che penso, e non sono la sola, cioè che non hanno fatto nulla, che hanno abbandonando a loro stessi centinaia di cittadini, sempre più sfiduciati e amareggiati da un'agire sordo e incurante. L'importante però è tirare fuori i dati statistici della raccolta differenziata che non tengano conto delle discariche abusive presenti in tutte le periferie della città. Del resto anche un consigliere di maggioranza fino a poco tempo fa prestava opera di volontariato per pulire fossette e marciapiedi, segno che anche lui si è accorto di quanto poco abbia fatto la stessa amministrazione che sostiene".