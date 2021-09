Pecunia (IV): "Se il Picco riapre il merito è della famiglia Platek"

La Spezia - "Prosegue il mio tour dei quartieri periferici della città. Leggo articoli di stampa dell'assessore ai lavori pubblici sui temi importanti delle opere fantasma che questa amministrazione ha promesso nel programma di mandato e non realizzato. Mi riferisco al tunnel di Monesteroli, al rifacimento di Piazza Cavour, alla piazza sospesa sui Giardini Pubblici, non dimenticando la piscina di fronte a Passeggiata Morin.

Fermo restando che le opere fondamentali da completare a Spezia fossero l'ospedale Felettino e l'Aurelia Bis ancora ferme al palo! Detto ciò sulle incompiute, non voglio dimenticare le assolute inefficienze nella gestione dei lavori pubblici ordinari. Mi concentro oggi sull'illuminazione di due pezzi di territorio cittadino: Costa di Murlo e Melara.



A Costa di Murlo dal civico 42 al civico 73 manca completamente l'illuminazione pubblica, nonostante le numerose segnalazioni già effettuate. A Melara, alcuni mesi fa, sono stati installati i nuovi pali per l'illuminazione stradale, ma mancano le luci e conseguentemente la loro attivazione.

Sottolineo: per ciò che riguarda il tratto Termo-Limone la delibera per la sostituzione dell'illuminazione è datata( precedente amministrazione) 2017. Ad oggi ci sono solo i pali. Da mesi. Nessuno se ne occupa. Ho presentato da inizio mandato diverse interpellanze e mi è sempre stato detto che eravamo prossimi all'ultimazione dei lavori.

Ad oggi, 8 settembre, non pare proprio essere così.



Oltre a non essere riusciti in alcun modo a rispettare il programma elettorale di inizio mandato, agli occhi di tutti noi estremamente fantasioso e poco realizzabile, non siete nemmeno riusciti a gestire l'ordinaria amministrazione dei quartieri.

Dimenticavo: se domenica i tifosi (come me) potranno rientrare allo stadio, lo devono solo alla nuova proprietà dello Spezia Calcio, perché tutti i rendering studiati da Peracchini e giunta (pagati, per altro?) non sono serviti a riaprire lo stadio Picco. Fortuna che sono arrivati i Platek! Alla prossima sindaco e assessore!"



Federica Pecunia

capogruppo Italia Viva La Spezia