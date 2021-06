Pecunia: "Dal 28 giugno ritorna il terzo ritiro dell'umido, ma non si capisce come mai sia mancato"

La Spezia - "In commissione consiliare, durante la discussione sul regolamento della tariffa rifiuti e le nuove modalità di pagamento, ho colto l’occasione per chiedere all’assessore Casati a chi si dovesse imputare la decisione di avere eliminato il terzo ritiro settimanale della frazione organica su tutto il territorio comunale. Ho appreso che dal 28 giugno ripartirà il terzo giro di raccolta settimanale e questo non può che trovarmi soddisfatta per aver dato voce alle proteste di tanti cittadini". Lo afferma la consigliera comunale di Italia viva, Federica Pecunia, in una nota successiva alla seduta della commissione.



"Diversamente - prosegue Pecunia - le spiegazioni delle motivazioni di questo disservizio creato non mi hanno convinta: l’assessore parla di una difformità di comunicazione di calendari tra ente e gestore, cioè l’assessore non sapeva che non si sarebbe effettuato il terzo ritiro? Preoccupante. Non credo proprio il problema sia imputabile alla stampa o all’affissione dei calendari. Tanto è vero che il servizio non è partito e partirà solo da lunedì 28, forse perché andava proprio organizzato. E tutto questo senza alcuna comunicazione ai cittadini, così come sta avvenendo per il pagamento della tassa sui rifiuti che da quattro rateizzazioni passerà a due. In questo ente si naviga a vista alle spalle dei cittadini", conclude l'esponente di Italia viva.