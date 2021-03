Pecunia: "Bene sulla Variante. E' stata Paita a sollecitare, fino a pochi giorni fa non c'erano date certe"

La Spezia - "Oggi leggo che Giampedrone e Peracchini, in un incontro con Anas e l’impresa costruttrice hanno annunciato l’avvio dei cantieri del primo stralcio della Variante Aurelia, tra Felettino e Buonviaggio. Quel cantiere è inattivo da anni, dopo la rescissione del contratto con Toto costruzioni nel 2018. Una buona notizia, che arriva dopo pochi giorni dalla sollecitazione fatta dalla Presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita a seguito della stipula del contratto, che ha chiesto pubblicamente un accelerazione sull’avanzamento di un’opera fondamentale per il porto e per l’intera viabilità cittadina e della provincia". E' quanto si legge in una nota stampa di Federica Pecunia di Italia Viva che prosegue: "Questo perché fino a pochi giorni fa non c’era notizia di una data certa per la ripartenza dei cantieri. uesta richiesta chiara e forte ritengo sia stata determinante, oggi abbiamo una certezza di avvio dei lavori dopo anni. Il territorio sempre al centro della politica".