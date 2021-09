Pecunia: "A Italia viva non serve il Green pass per dimostrare di essere di centrosinistra"

La Spezia - "La notizia di un possibile accordo tra Centrodestra di Toti e Pd non ha trovato fino a oggi alcuna presa di distanza e tanto meno una smentita ufficiale e neppure informale.

Diverte parecchio il silenzio di Articolo1 che, nelle ultime settimane ha chiesto chiarezza di posizione solo a Italia Viva.

Oggi siamo noi a fare domande al Pd e alle altre forze di opposizione al Centrodestra.

Occorre un chiarimento urgente perché le amministrative di ottobre dovrebbero essere l’inizio del percorso che deve riportare il centrosinistra al governo del territorio in tutta la Provincia.

Il proclamato civismo dei candidati a Brugnato è una foglia di fico sbandierata solo per coprire l’assenza di visione politica, almeno così speriamo.

Se viene meno il ragionamento politico, prendono campo solo questioni personali con cui si pensa di regolare conti passati, in realtà si fa un grave danno alla propria comunità politica oltre che al nostro territorio.

Se ci fosse altro invece, vorremmo saperlo fin da ora".



Federica Pecunia